واشنطن تقول إن دعم كوريا الشمالية لروسيا سيطيل أمد الحرب في أوكرانيا

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أعربت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، عن مخاوف واشنطن من أن دعم الأسلحة الذي تقدمه كوريا الشمالية لروسيا سوف يطيل أمد الحرب في أوكرانيا.وأدلت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "سابرينا سينغ" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، عندما سئلت عما إذا كانت هناك مخاوف من أن دعم بيونغ يانغ لموسكو سوف يطيل أمد الحرب بالتزامن مع تخفيض الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا.وقالت المتحدثة إن الولايات المتحدة تشعر بقلق شديد بشأن العلاقة بين روسيا وكوريا الشمالية، حيث إن الدعم المستمر والمساعدة من دول مثل إيران وكوريا الشمالية سيطيل أمد الحرب.وقالت "سينغ" أيضا إن الولايات المتحدة تريد زيادة دعم أوكرانيا، لكن ذلك يتطلب موافقة الكونغرس لتوفير المزيد من الأموال، والتي ظلت عالقة في الهيئة التشريعية منذ أواخر العام الماضي بسبب المواجهات الحزبية.