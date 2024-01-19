كوريا الجنوبية تتخلف عن اليابان في النمو الاقتصادي للمرة الأولى منذ 25 عاما

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قال تقرير نشرته صحيفة نيهون كيزاي اليومية اليابانية اليوم الجمعة إن كوريا الجنوبية تخلفت عن اليابان خلال العام الماضي من حيث معدل النمو الاقتصادي، وذلك للمرة الأولى منذ 25 عاما، لكن هناك توقعات بأن تستعيد كوريا تقدمها على اليابان مرة أخرى خلال هذا العام.وكان البنك المركزي الكوري قد أعلن أمس الخميس أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 1.4% في العام الماضي.وتوقع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر من العام الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الياباني إلى 2% للعام الماضي، ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن معدل النمو الاقتصادي لليابان في العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخلف فيها كوريا الجنوبية عن اليابان من حيث معدل النمو الاقتصادي منذ الأزمة المالية التي تعرضت لها كوريا في عام 1998.وأرجعت الصحيفة اليابانية السبب في تخلف معدل النمو الاقتصادي الكوري عن نظيره الياباني في العام الماضي إلى القضايا الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكوري.وتوقعت الصحيفة أن تنخفض القدرة التنافسية للصناعات الكورية نسبيا بسبب التحسينات في تكنولوجيا التصنيع الصينية.