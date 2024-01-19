انخفاض معدلات تأييد الرئيس يون للأسبوع الثاني على التوالي

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الخامس والعشرين من شهر يناير الجاري، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 31%، بانخفاض نسبته 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وذلك بعد أن كانت 33% قبل أسبوعين.أما معدلات المعارضة فارتفعت بنسبة 5%، لتصل إلى 63%.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى قضية الهدية الفاخرة التي تلقتها السيدة الأولى "كيم كون هي".وبقيت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم عند مستوى 36% دون أي تغيير للأسبوع الثالث على التوالي، فيما شهدت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ارتفاعا بنسبة 2%، لتصل إلى 35%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.