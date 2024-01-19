رئيس أوبن إيه آي يلتقي بمسؤولي سام سونغ وإس كيه

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أجرى "سام ألتمان" الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" التي طورت الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي"، لقاءات مع كبار المسؤولين في شركتي "سام سونغ" و"إس كيه" الكوريتين، خلال زيارته الحالية لكوريا الجنوبية.وبحث "ألتمان" مع مسؤولي الشركتين سبل التعاون في إنتاج أشباه الموصلات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، نظرا لأن شركة "أوبن إيه آي" تسعى لتطوير أشباه الموصلات الخاصة بها المستخدمة في إنتاج الذكاء الاصطناعي.وقد وصل "ألتمان" إلى كوريا الجنوبية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، وقام اليوم بزيارة تفقدية لمصنع "سام سونغ" لأشباه الموصلات في مدينة بيونغ تيك بمقاطعة كيونغ كي، برفقة عدد من كبار مسؤولي شركة "سام سونغ" للإلكترونيات.وفي وقت لاحق من اليوم، أجرى "ألتمان" لقاءات مع كل من رئيس شركة "إس كيه هاينكس" لأشباه الموصلات، ورئيس مجموعة شركات "إس كيه".وكان من المقرر أن يبقى "ألتمان" في كوريا لمدة 6 ساعات فقط، إلا إنه قرر تمديد الزيارة إلى يومين.وكان "ألتمان" قد زار كوريا الجنوبية في شهر يونيو من العام الماضي، حيث التقى بالرئيس "يون صوك يول"، وأجرى لقاء مع ممثلي الشركات الناشئة الكورية.وقال تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء إن "ألتمان" يعتزم استخدام التمويل الذي يسعى لجمعه والذي يقدر بمليارات الدولارات لإنشاء مجمع مصانع لأشباه الموصلات.وأشار التقرير إلى أن "ألتمان" بحث موضوع التمويل في الشرق الأوسط، وأجرى محادثات مع العديد من المستثمرين العالميين بخصوص هذا التمويل، بما في ذلك شركة "جي 42" التي يقع مقرها في أبوظبي، ومجموعة "سوفت بنك" اليابانية.