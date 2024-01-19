كوريا الجنوبية تبدأ في تطوير طائرات استطلاع بدون طيار

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بدأت إدارة برنامج اقتناء الدفاع الكورية الجنوبية في تطوير نظام طائرات بدون طيار ليتم نشره على السفن العسكرية وفي الجزر الشمالية الغربية.وتعد هذه الطائرات التي ستقوم بمهام الاستطلاع، الأولى من نوعها التي يتم تجهيزها بأجنحة دوارة مطورة بتكنولوجيا كورية خاصة، بحيث يمكن الإقلاع من الأرض أو من على متن السفن دون الاعتماد على مدرج.وبموجب هذا المشروع الذي تم إطلاقه في شهر ديسمبر من العام الماضي، ستقوم شركة "هان هوا" بتطوير تلك الطائرات بتكلفة تبلغ حوالي 143.3 مليار وون، بحيث يتم نشرها في شهر ديسمبر من عام 2028.وقالت إدارة برنامج اقتناء الدفاع إنه يمكن لطائرات الدرون تلك، المجهزة بكاميرات عالية الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ورادارات متعددة الوظائف، أن تقوم بتنفيذ مهام الرقابة والاستطلاع بغض النظر عن الأحوال الجوية.