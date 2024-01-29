الولايات المتحدة تعيد التأكيد على التزامها الدفاعي تجاه كوريا الجنوبية

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أكدت الولايات المتحدة مجددا على التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية ضد تهديدات كوريا الشمالية، وذلك بعد أن أجرت بيونغ يانغ اختبارا على صواريخ كروز استراتيجية جديدة أمس الأحد، وهو الثاني خلال أقل من أسبوع.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أمس إن واشنطن شددت على مخاطر التهديد الذي تشكله البرامج العسكرية للنظام الكوري الشمالي، كما ظلت تؤكد على التزامها بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تراقب أنشطة كوريا الشمالية، وسوف تواصل العمل مع كل من سيول وطوكيو لمعالجة التهديدات التي تشكلها بيونغ يانغ.ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كوريا الشمالية انخرطت بشكل متزايد في أنشطة عسكرية تهديدية وغير مسؤولة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ، وحث المتحدث كوريا الشمالية على الانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة.وفي سيول قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز في المياه قبالة مدينة "شين بو" الساحلية في مقاطعة جنوب "هام كيونغ"، في حوالي الساعة الثامنة صباحا. وجاء ذلك الإطلاق بعد أربعة أيام فقط من أول اختبار إطلاق لصاروخ كروز استراتيجي جديد اسمه "بول هوا سال 3-31".