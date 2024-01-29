كوريا تحذر روسيا من الرد على تصريحات وزير الدفاع

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أصدرت كوريا الجنوبية تحذيرا لروسيا بشأن تعليقها الأخير بشأن انهيار العلاقات الثنائية ردا على تأييد وزير الدفاع الكوري الجنوبي الدعم الكامل لأوكرانيا.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الأحد، إن سيول حذرت من أن اتجاه تحركات روسيا سيكون مهما للغاية في إدارة العلاقات الثنائية. وأكد المسؤول أن كوريا الجنوبية لا تقدم سوى دعم غير قتالي لأوكرانيا، كما تراقب عن كثب التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية والتأثير المحتمل على أمن كوريا الجنوبية.كما حث مسؤول وزارة الخارجية روسيا على الوقف الفوري للتعاون العسكري مع كوريا الشمالية، معتبرا ذلك انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويشكل تهديدا خطيرا للسلام في شبه الجزيرة الكورية والعالم.وفي معرض تعليقها على تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" التي عبرت عن الحاجة إلى تقديم دعم عسكري المباشر لأوكرانيا، حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" يوم الجمعة الماضي من أن "تصرفات سيول المتهورة" يمكن أن تؤدي إلى تدهور العلاقات التي كانت ودية مع موسكو.وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام المحلية يوم الاثنين الماضي، علق شين على المساعدات العسكرية لأوكرانيا قائلا إنه يعتقد أن هناك التزاما على سيول بتقديم الدعم النشط كعضو في العالم الحر، لكنه يدعم سياسة الدعم الإنساني غير القتالي التي تتبعها الحكومة الكورية الجنوبية.