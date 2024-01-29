محافظة يابانية تزيل النصب التذكاري لضحايا العمل القسري الكوريين

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من المقرر أن تقوم محافظة غونما اليابانية بإزالة نصب تذكاري مخصص لضحايا العمل القسري الكوريين في زمن الحرب، وذلك على الرغم من المعارضة القوية من قبل الجماعات المدنية. ووفقا للجماعات المدنية ووسائل الإعلام المحلية، تخطط حكومة المحافظة لبدء عملية الإزالة اليوم الاثنين واستكمالها بحلول 11 فبراير.وقد تم إنشاء النصب التذكاري في إحدى الحدائق في عام 2004 لإحياء ذكرى الكوريين الذين تم تجنيدهم للعمل خلال حرب المحيط الهادئ وماتوا في تلك المحافظة. وكان مكتوبا على واجهة النصب التذكاري عبارة "الذكرى والتأمل والصداقة"، باللغة الكورية، بينما يحتوي الجزء الخلفي على عبارة تقول "إننا نتأمل بعمق في الحقيقة التاريخية التي تسببت في أضرار ومعاناة كبيرة للشعب الكوري، ونعرب عن تصميمنا لكيلا نكرر هذا الخطأ مرة أخرى".وقد رفضت سلطات المحافظة تجديد تصريح التثبيت بعد أن استخدم أحد المشاركين في حفل تأبين أقيم أمام النصب التذكاري في عام 2012 عبارة "التعبئة القسرية"، بدعوى أنها تشكل مظاهرة سياسية في انتهاك للتصريح الأصلي.وفي يونيو 2022، حكمت المحكمة العليا اليابانية لصالح المحافظة في دعوى قضائية تطعن في شرعية قرار حكومة المحافظة بعدم منح التصريح، وقام حوالي 150 شخصا، من بينهم مسؤولون من المجموعات المدنية، بوضع زهور على النصب التذكاري احتجاجا على قرار الهدم أمس الأحد.