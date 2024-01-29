فيلم كوري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان جيرارميه السينمائي

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فاز فيلم الإثارة الكوري الجنوبي بعنوان "النوم" من بطولة الممثل الراحل "لي سون كيون" بالجائزة الأولى في مهرجان "جيرارميه" السينمائي الدولي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أمس الأحد إن المخرج "جيسون يو" قد حصل على الجائزة الكبرى للمهرجان السينمائي المرموق عن أول فيلم روائي طويل له، وهو فيلم غامض مثير حول الاضطرابات التي تشهدها حياة زوجين شابين بعد أن أصيبت الزوجة بالرعب بسبب عادات الزوج الغريبة في أثناء النوم.وقد تلقى الفيلم تقييمات إيجابية من النقاد، وتمت دعوته إلى قسم أسبوع النقاد في الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان السينمائي الدولي، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لعمل بواسطة مخرج جديد، حيث تلقى ترحيبا حارا لقصته الفريدة وتطوراتها غير المتوقعة.وتمت دعوة الممثل "لي سون كيون"، الذي لعب دور الزوج، إلى مهرجان كان السينمائي في مايو من العام الماضي عن هذا الفيلم وفيلم آخر.وقد عُثر على الممثل الشهير ميتا في حادث انتحار واضح في ديسمبر الماضي وسط تحقيقات الشرطة في مزاعم بتعاطيه مخدرات.وكان مهرجان جيرارميه قد انطلق لأول مرة في عام 1994، وهو متخصص في أفلام الخيال والخيال العلمي والرعب.