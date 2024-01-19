واشنطن تدعو بكين للقيام بدور إزاء اختبارات الأسلحة الكورية الشمالية

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التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" يومي الجمعة والسبت الماضييْن في العاصمة التايلاندية بانغكوك، وذلك بعد مرور حوالي 4 أشهر من لقائهما السري في مالطا في شهر سبتمبر من العام الماضي.وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن "سوليفان" أعرب عن قلق الولايات المتحدة من اختبارات الأسلحة الأخيرة بواسطة كوريا الشمالية، والعلاقات الوثيقة بين روسيا وكوريا الشمالية، داعيا بكين إلى القيام بدور في حل هذه القضايا.كما دعا "سوليفان" الصين إلى ممارسة نفوذها على إيران لتخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط.ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن قضية تايوان هي شأن داخلي، ودعت الحكومة الأمريكية إلى تنفيذ وعدها بعدم تأييد استقلال تايوان، مؤكدة على ضرورة أن تدعم واشنطن للتوحيد السلمي من قبل الصين.كما قالت إن الرئاسة الأمريكية أكدت مجددا موقفها الداعي إلى عدم تأييد استقلال تايوان، وشددت على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان.