صادرات الأغذية الكورية المصنعة من الأرز تسجل أعلى مستوياتها

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سجلت صادرات كوريا الجنوبية من الأغذية المصنعة من الأرز أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي وسط زيادة شعبية الأطعمة الكورية، بما في ذلك الأرز الفوري والكيمباب المجمد والطوبوكي، على مستوى العالم.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية والمؤسسة الكورية لتجارة المنتجات الزراعية والبحرية والأغذية، اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات الأغذية المصنعة من الأرز في العام الماضي 217 مليونا و239 ألف دولار، بزيادة نسبتها 19.5% مقارنة بالعام الأسبق، متجاوزة بذلك مستوى 200 مليون دولار للمرة الأولى.وكانت قيمة صادرات المنتجات المصنعة من الأرز قد شهدت زيادة على أساس سنوي منذ عام 2015، حيث بلغت 54 مليونا و342 ألف دولار في عام 2015، و66 مليونا و529 ألف دولار في عام 2016، و108 ملايين و589 ألف دولار في عام 2019، و181 مليونا و821 ألف دولار في عام 2022.وبلغت حصة الولايات المتحدة من إجمالي قيمة صادرات الأغذية الكورية المصنعة من الأزر 52.8%، وتلتها كل من فيتنام والاتحاد الأوربي واليابان وأستراليا.وأرجع التقرير السبب في زيادة الطلب العالمي على الأغذية الكورية المصنعة من الأرز إلى الاهتمام المتزايد بالأطعمة الصحية وسريعة التحضير، والشعبية التي تحظى بها مسلسلات التلفزيون الكورية وأغاني الكيبوب عالميا.وقد وضعت الحكومة الكورية خطة لزيادة قيمة صادارات الأغذية المصنعة من الأرز لتصل إلى 400 مليون دولار في عام 2028.