واشنطن تستنكر اللوائح التنظيمية المقترحة للمنصات الكورية على الإنترنت

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أعربت غرفة التجارة الأمريكية عن معارضتها للوائح التي اقترحتها كوريا الجنوبية للحد من هيمنة الشركات الكبرى على المنصات على الإنترنت.وأصدر "تشارلز فريمان" النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، المسؤول عن شؤون آسيا، بيانا أمس الاثنين أعرب فيه عن مخاوفه بشأن اندفاع سيول الواضح لتمرير هذا التشريع الذي يستهدف مجموعة صغيرة من شركات المنصات الكبرى للحد من هيمنتها على السوق وحظر أنشطة السوق غير العادلة.ومن المتوقع أن يفرض القانون لوائح على اللاعبين الرئيسيين في المنصات، بما في ذلك "نيفر" و"كاكاو" من كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل "آبل" و"غوغل" و"أمازون" و"ميتا". ومع توقع أن تصدر لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية مقترحا بشأن هذا التشريع الشهر القادم.وقالت الغرفة الأمريكية إن النص الكامل لأي تشريع مقترح يجب أن يكون متاحا للجمهور، ودعت سيول إلى توفير فرصة كافية للحوار مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مجتمع الأعمال الأمريكي والحكومة الأمريكية. وزعم "فريمان" أن الغرفة رصدت مناقشات تشريعية مماثلة في بلدان متعددة، وأن مقترحات البرنامج هذه معيبة للغاية.وأضاف أن هذه اللوائح تدمر المنافسة التي تفيد المستهلكين، وتتجاهل الممارسات التنظيمية الجيدة الأساسية لنماذج الرقابة السليمة، وتضع الحكومات في موقف يسمح لها بانتهاك التزاماتها التجارية من خلال استهداف الشركات الأجنبية بشكل تعسفي.