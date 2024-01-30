واردات كوريا من الويسكي تتجاوز 30 ألف طن

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تجاوزت واردات كوريا الجنوبية من المشروب الكحولي "ويسكي" 30 ألف طن للمرة الأولى، لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي.ووفقا لبيانات صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء، بلغت واردات منتجات الويسكي 30 ألفا و586 طنا في عام 2023، بزيادة نسبتها 13.1% مقارنة بالعام الأسبق. وقد انخفضت واردات كوريا من الويسكي من 20 ألف طن في عام 2019 إلى حوالي 16 ألف طن في عام 2021، قبل أن ترتفع إلى 27 ألف طن في عام 2022، ثم تتجاوز 30 ألف طن في العام الماضي لأول مرة.ويُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد شعبية الكوكتيلات التي تحتوي على الويسكي بين المستهلكين الشباب.ومع ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية للويسكي المستورد بنسبة 2.7% على أساس سنوي إلى 259.6 مليون دولار بسبب زيادة شحنات العلامات التجارية الأرخص.وفي الوقت نفسه، انخفض حجم النبيذ المستورد بنسبة قياسية بلغت 20.4% على أساس سنوي ليصل إلى 56 ألفا و542 طنا في العام الماضي، وقد انخفض للعام الثاني على التوالي.