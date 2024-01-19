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الدولية

واشنطن تشدد على التزامها القوي بالدفاع عن سيول ضد تهديدات بيونغ يانغ

Write: 2024-01-30 11:24:24Update: 2024-01-30 11:25:43

واشنطن تشدد على التزامها القوي بالدفاع عن سيول ضد تهديدات بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إنها تراقب أنشطة كوريا الشمالية بعد إطلاقها لصواريخ كروز في الآونة الأخيرة، كما أكدت من جديد على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم البنتاغون "سابرينا سينغ"، خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، عندما سئلت عن مزاعم بيونغ يانغ بأنها أجرت اختبارات على صواريخ كروز استراتيجية أطلقتها من غواصة.
وقالت المتحدثة إن واشنطن ظلت واضحة بشأن التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية وبرامجها العسكرية، كما أن الولايات المتحدة ظلت تؤكد على التزامها القوي بالدفاع عن حلفائها في مواجهة تلك التهديدات.
وعلقت سينغ أيضا على تحذير روسيا من دعم كوريا الجنوبية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الدول التي تشترك في نفس القيم مع الولايات المتحدة تقف في تحالف وتدعم الديمقراطية ذات السيادة التي تم غزوها ظلما، وأضافت أن واشنطن فخورة بهذا التحالف.




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