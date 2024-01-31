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السياسية

كوريا الشمالية تغلق بعثاتها الدبلوماسية في هونغ كونغ وليبيا

Write: 2024-01-31 11:18:48

كوريا الشمالية تغلق بعثاتها الدبلوماسية في هونغ كونغ وليبيا

Photo : YONHAP News

تبين أن كوريا الشمالية أغلقت بعثاتها الدبلوماسية في كل من هونغ كونغ وليبيا.

وكشف مسؤول في وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية عن هذا التقييم أمس الثلاثاء، حيث قال إن هذه الخطوة الأخيرة تقلل عدد البعثات الدبلوماسية لكوريا الشمالية في كل أنحاء العالم إلى 44 فقط.

وكانت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قد كشفت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أكملت إزالة بعثاتها الدبلوماسية في سبع دول في أوائل ديسمبر من العام الماضي، بما في ذلك نيبال وبنغلاديش والسنغال، لينخفض عدد هذه البعثات من 53 إلى 46.

وقالت كوريا الشمالية إنها تعيد ترتيب بعثاتها في الخارج من أجل إعادة توزيع قدراتها الدبلوماسية بكفاءة، لكن سيول تعتقد أن إعادة التنظيم هذه تأتي نتيجة للصعوبات المالية التي تواجهها كوريا الشمالية، بما في ذلك صعوبة تأمين العملات الأجنبية بسبب العقوبات الدولية الصارمة.
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