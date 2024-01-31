ارتفاع الناتج الصناعي الكوري في العام الماضي مع تراجع الاستهلاك والاستثمار

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نما الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي، لكن الاستهلاك والاستثمار انخفضا مقارنة بالعام الأسبق.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد في عام 2023 ارتفع بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الأسبق، ليصل إلى 110.9 نقطة، وهو ارتفاع للعام الثالث على التوالي.وكان ذلك النمو مدفوعا بزيادة نسبتها 2.9 % في إنتاج صناعة الخدمات. ومع ذلك، انخفض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع بنسبة 3.8% خلال العام الماضي، حيث انخفض الإنتاج في الصناعات التحويلية بنسبة 3.9% على أساس سنوي ليسجل أكبر انخفاض منذ عام 1998.وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 1.4% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض أيضا منذ عام 2003، في حين انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 5.5%.وبالنسبة لشهر ديسمبر، زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% على أساس شهري، في حين انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8%، وزاد الاستثمار في المنشآت بنسبة 5.5%.