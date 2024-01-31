صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام

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قام صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته للنمو في كوريا الجنوبية لهذا العام بشكل طفيف في ضوء انتعاش الاقتصاد العالمي.ووفقا لوزارة المالية الكورية أمس الثلاثاء، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.3% هذا العام، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وتتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي توقعات الحكومة الكورية البالغة .22%، وتوقعات البنك المركزي الكوري البالغة 2.1%، لكنها تتوافق مع توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو للعام القادم عند 2.3% أيضا.وقال مسؤول حكومي الكوري إنه يبدو أن صندوق النقد الدولي قرر ترقية توقعاته بالنظر إلى الأوضاع المواتية لشركاء كوريا التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والصين.وبالنسبة للاقتصاد العالمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لهذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1% في ضوء النمو المضطرد في الولايات المتحدة والاقتصادات الناشئة.