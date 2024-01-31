سام سونغ تعلن عن خسائر في أعمال الرقائق في الربع الرابع من عام 2023

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أعلنت شركة سام سونغ للإلكترونيات عن خسائر في الربع الأخير من العام الماضي 2023، تزيد عن تريليوني وون، أي حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، في أعمال أشباه الموصلات، وبالتالي خسائر سنوية بلغت حوالي 15 تريليون وون في العام الماضي كله.وقدرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء أن أرباحها التشغيلية لعام 2023 سوف تصل إلى 6.56 تريليون وون، بانخفاض نسبته 84.8% مقارنة بالعام الأسبق، كما أنها انخفضت إلى أقل من 10 تريليونات وون للمرة الأولى منذ 15 عاما، أي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.وقد انخفضت المبيعات السنوية لسام سونغ بنسبة 14.3% على أساس سنوي إلى 258.93 تريليون وون، مع انخفاض صافي الأرباح بنسبة 72.1% إلى 15.48 تريليون وون.وفي الربع الأخير من العام الماضي، انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 34.4% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.824 تريليون وون، وهو أقل بكثير من تقديرات السوق التي تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة تريليونات وون.وبلغت قيمة المبيعات 67.77 تريليون وون، وصافي الربح 6.34 تريليون وون.