زيادة واردات كوريا من المنتجات البحرية اليابانية رغم الجدل حول سلامتها

تبين أن حجم واردات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والبحرية والغذائية اليابانية قد شهد زيادة في العام الماضي على الرغم من الجدل المثار حول تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية في البحر.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة ومصائد الأسماك اليابانية اليوم الأربعاء، استوردت كوريا الجنوبية بما قيمته 76.1 مليار ين ياياني من المنتجات الزراعية والبحرية والغذائية اليابانية في العام الماضي، بزيادة نسبتها 14.1% مقارنة بالعام الأسبق.وبهذ احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم استيراد المنتجات الزراعية والبحرية والغذائية اليابانية، بعد كل من الصين وهونغ كونغ والولايات المتحدة وتايوان.وأشار تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية إلى أن قيمة واردات كوريا الجنوبية من البيرة اليابانية في العام الماضي بلغت 55 مليونا و516 ألف دولار، بزيادة نسبتها 283.3% مقارنة بالعام الأسبق.وبلغ إجمالي قيمة صادرات اليابان من المنتجات الزراعية والبحرية والغذائية في العام الماضي تريليونا و454.7 مليار ين، بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلة بذلك رقما قياسيا لـ11 عاما متتالية.