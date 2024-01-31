وكالة الطاقة الذرية تؤكد سلامة تصريف المياه من محطة فوكوشيما

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء أن عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية اليابانية في البحر تتسق مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة، والتي تشكل مرجعا عالميا لحماية الناس والبيئة.وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن تقرير الوكالة الدولية يشير إلى أن تصريف المياه المعالجة باستخدام جهاز إزالة النويدات المتعددة في البحر يتم بطريقة متحكم فيها، وأن المرافق والمعدات اللازمة لتصريف المياه المعالجة تم تركيبها وتشغيلها وفقا للخطة المقررة.ويشمل تقرير الوكالة الدولية نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها فريق عمل تابع للوكالة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية في شهر أكتوبر من العام الماضي للتحقق مما إذا كانت عمليات تصريف المياه المعالجة التي بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي، يتم تنفيذها كما هو مخطط لها أم لا. وأشارت وكالة "كيودو" إلى أن فريق العمل قد ضم في عضويته خبراء من مختلف الدول، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية.وكان تقرير الوكالة الدولية السابق قد أكد أن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما لن يكون له أثر إشعاعي يذكر على الناس والبيئة، مشيرا إلى أن خطة اليابان لتصريف المياه المعالجة تتسق مع معايير الأمان الدولية.