كوريا تخطط لإنشاء صندوق استثماري للمحتويات بقيمة 700 مليار وون

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تخطط الحكومة الكورية لإنشاء صندوق استثماري تصل قيمته إلى 700 مليار وون، أي حوالي 530 مليون دولار، خلال هذا العام، ضمن الجهود الرامية إلى جعل صناعة المحتويات الكورية صناعة استراتيجية وطنية.وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الأربعاء إن الحكومة ستستثمر 395 مليار دولار في صندوق المحتويات الكورية خلال هذا العام، ليتم إنشاء الصندوق برأس مال يبلغ 695 مليار وون.وأشارت الوزارة إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية الجديدة في صندوق المحتويات الكورية سيزيد بمقدار 80 مليار وون مقارنة بالعام الماضي، مما سيمثل مساعدة كبيرة لشركات المحتويات التي تواجه صعوبات في التمويل.كما سيتم إنشاء صندوق استثماري آخر خاص بصادرات المحتويات الكورية بقيمة 150 مليار وون، بعد أن شهد حجم صادرات المحتويات الكورية ارتفاعا بنسبة 7.1% على أساس سنوي للعام الخامس على التوالي منذ عام 2019.