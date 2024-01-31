سوليفان يؤكد أن التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن وطوكيو هو رؤية للعالم

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" إن التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لا يقتصر على الاستجابة للتهديدات من كوريا الشمالية أوالصين، حيث إنه ينمو ليصبح هيئة تعاونية تعالج القضايا العالمية الرئيسية.وأكد "سوليفان" في حوار نظمه مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أمس الثلاثاء حول مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، أن التعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن طوكيو لا يتعلق بدولة بعينها، مثل الصين أو كوريا الشمالية.وأضاف أن التعاون الثلاثي سيكون بمثابة رؤية للعالم ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، معربا عن عزم الحكومة الأمريكية توسيع نطاق ذلك التعاون.وأوضح "سوليفان" أن الدافع الرئيسي لتعزيز التعاون الثلاثي جاء من الناحية الأمنية، خاصة الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، وأن التعاون في المجال الأمني بدأ يتخذ شكل تعاون استخباراتي أوثق، وتعاون دفاعي، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، بالإضافة تعزيز الردع الموسع المشترك.