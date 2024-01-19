قوات خاصة إسرائيلية متنكرة في زي مدني تقتل 3 فلسطينيين داخل مستشفى

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة تابعة له قد قتلت 3 فلسطينيين تابعين لحركة حماس كانوا في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية.وقال تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس للأنباء أن قوة قوامها 12 جنديا إسرائيليا كانوا متنكرين في أزياء مدنية بلباس أطباء وممرضين، وأحدهم تخفى بلباس ممرضة محجبة، قد تسللوا إلى المستشفى، مما أثار جدلا بشأن تنكر الجنود الإسرائيليين بزي مدني.وقال مدير مستشفى ابن سينا "نجي نزال" إن عناصر قوة إسرائيلية قاموا بقتل ثلاثة فلسطينيين بمسدسات كاتمة للصوت في قسم التأهيل في الطابق الثالث في المستشفى صباح أمس الثلاثاء .والقتلى الثلاثة هم: الشقيقان محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة.وكان باسل أيمن الغزاوي يُعالج في قسم التأهيل في الطابق الثالث، ويعاني من شلل نصفي، وشقيقته والشهيد الثالث كانا مرافقين له.وادعى الجيش الإسرائيلي أن "محمد وليد جلامنة" كان مسلحا، ورفض الكشف عن تفاصيل العملية العسكرية.