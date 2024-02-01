بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير

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أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، كما كان متوقعا.وعقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي استمر يومين، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان إنه قرر الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25% إلى 5.5%.وأضاف أن اللجنة لا تتوقع أنه سيكون من المناسب تخفيض النطاق المستهدف إلا بعد الاطمئنان إلى أن التضخم يتحرك بشكل بصورة مستدامة نحو الهدف البالغ 2%.ويحافظ قرار الأمس الأربعاء على الفجوة البالغة نقطتين مئويتين بين سعر الفائدة الذي يحدده مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الكوري، الذي أبقى على سعر الفائدة الرئيسي مجمدا أيضا عند 3.5% هذا الشهر.وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي إن تخفيض أسعار الفائدة سيبدأ في الوقت المناسب من هذا العام، ولكن من المستبعد تخفيضها في شهر مارس.