زيادة الصادرات الكورية بنسبة 18% في يناير على خلفية ارتفاع شحنات الرقائق

Photo : YONHAP News

زادت قيمة الصادرات الكورية بحوالي 20% في شهر يناير الماضي مقارنة بالعام السابق، لتسجل نموا للشهر الرابع على التوالي.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الخميس، بلغت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد 54.69 مليار دولار أمريكي في يناير، بزيادة 18% على أساس سنوي.وسجلت صادرات أشباه الموصلات أكبر زيادة في 73 شهرا بنسبة 56.2% لتحافظ على النمو للشهر الثالث على التوالي، في حين ارتفعت قيمة صادرات السيارات أيضا بنسبة 24.8% لتنمو للشهر التاسع عشر على التوالي.وزادت الصادرات إلى الصين بنسبة 16.1% على أساس سنوي إلى 10.7 مليار دولار في يناير، لترتفع للمرة الأولى منذ 20 شهرا منذ مايو 2022. كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي لتسجل زيادة بحوالي 27% في يناير.ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الواردات الكورية بنسبة 7.8% على أساس سنوي إلى حوالي 54.39 مليار دولار الشهر الماضي، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 300 مليون دولار للشهر الثامن على التوالي.