وكالة الطاقة الذرية تشيد بقدرات اليابان في قياس المياه الملوثة

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أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إشادتها بقدرات شركة طوكيو اليابانية للكهرباء في قياس المياه الملوثة نوويا.وقال تقرير أعده "كيم صونغ كيو" مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والكوارث في الهيئة الكورية للأمن النووي، إن الوكالة الدولية كشفت أول من أمس عن تقرير خاص بشأن رصد وتحليل المياه الملوثة والبيئة البحرية، وتقرير آخر عن الزيارة الأولى إلى اليابان التي قام بها فريق العمل التابع لها والمعني بالرصد، بعد تصريف المياه الملوثة.واستخدمت الوكالة عينات من المياه الملوثة تم جمعها من خزان مياه في شهر أكتوبر من عام 2022 من أجل تحليلها، وقد أظهرت النتائج التي حللتها الوكالة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية والمعهد الكوري للسلامة النووية مستوى عال من التطابق.وأشار المسؤول الكوري إلى أن تحليل البيئة البحرية شارك فيه كل من: الوكالة الدولية، وست مراكز كورية ويابانية للتحليلات، وقد أكدت النتائج أن التحليل الياباني موثوق به.ومن المقرر أن يقوم فريق العمل التابع للوكالة بزيارة أخرى إلى اليابان في الربيع القادم.