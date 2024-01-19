اختيار رئيس شركة هايب في قائمة بيلبورد باور 100 للمرة الرابعة

Photo : YONHAP News

تم اختيار "بانغ شي هيوك" رئيس شركة هايب الكورية التي تنتمي إليها فرقتا "بي تي إس" و"نيو جينز"، ضمن قائمة "بيلبورد باور 100" هذا العام أيضا.ووفقا لقائمة عام 2024 التي كشفت عنها بيلبورد أمس، احتل "بانغ" والمدير التنفيذي لشركة هايب أمريكا "سكوتر براون" المركز الـ18 المشترك.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها اختيار "بانغ" ضمن تلك القائمة، بعد أعوام 2020 و2022 و2023.وقالت بيلبورد إن عام 2023 شهد ترسخ موسيقى البوب ​​الكورية على ساحة الأعمال العالمية، معتبرة أن هايب نجحت في تعزيز مكانتها في أكبر سوق للموسيقى على مستوى العالم من خلال الاستحواذ على شركة موسيقى الهيب هوب "كواليتي كونترول" التي تتخذ من مدينة أتلانتا الأمريكية مقرا لها.ومن ناحية أخرى، احتلت نجمة البوب الأمريكية "تايلور سويفت" المركز الأول في قائمة "بيلبورد باور 100".