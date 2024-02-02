تباطؤ التضخم في كوريا خلال يناير إلى 2.8%

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تباطأ معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال شهر يناير إلى نطاق 2%، للمرة الأولى منذ 6 أشهر.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 113.15 نقطة في يناير، بزيادة 2.8% على أساس سنوي.وبذلك انخفض معدل التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي عندما سجل 2.4%، ثم ارتفع إلى 3.8% في أغسطس وأكتوبر، قبل أن يتباطأ إلى 3.3% في نوفمبر و3.2% في ديسمبر.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 2.6% في يناير مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 8% على أساس سنوي في يناير، بينما انخفضت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 5% على أساس سنوي.