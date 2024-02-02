الحكومة الكورية تضخ 10 مليارات وون إضافية في حملة الخصم على المنتجات الغذائية

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قررت الحكومة الكورية ضخ مبلغ إضافي قدره 10 مليارات وون في حملة الخصم الكبرى على المنتجات الزراعية والحيوانية والبحرية، في محاولة لتحقيق استقرار في الأسعار قبيل حلول عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وأعلن وزير المالية "تشيه سانغ موك" هذا القرار اليوم الجمعة خلال كلمة افتتاحية في اجتماع اقتصادي طارئ، حيث قال إن الحكومة ستخصص ميزانية إضافية بقيمة 10 مليارات وون لبرنامج الخصم الذي يهدف إلى استقرار الأسعار المتصاعدة، كما تعهد باتخاذ إجراءات استباقية للاستعداد لأي حالة من عدم الاستقرار المستقبلي في العرض والطلب.وأضاف الوزير "تشيه" أن الحكومة تهدف إلى إبقاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية ذات الطلب المرتفع خلال العطلة عند مستوى أقل من العام السابق، من خلال توسيع العرض وإدارة برنامج الخصم بحرص.ووفقا لهيئة الإحصاءات الكورية يوم الجمعة، ارتفعت أسعار المستهلكين للمنتجات الزراعية والحيوانية والبحرية بنسبة 8% في يناير مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع أسعار التفاح بنسبة 56.8%، والكمثرى بنسبة 41.2%.