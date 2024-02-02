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السياسية

معدلات تأييد الرئيس يون تقل لأول مرة عن 30% منذ 9 أشهر

Write: 2024-02-02 12:00:34Update: 2024-02-02 15:53:17

معدلات تأييد الرئيس يون تقل لأول مرة عن 30% منذ 9 أشهر

Photo : YONHAP News

انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن 30% لأول مرة منذ 9 أشهر.
ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الثلاثين من شهر يناير الماضي وحتى الأول من فبراير، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 29%، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
أما معدلات المعارضة فقد ظلت عند مستوى 63% دون تغيير.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقل فيها معدلات تأييد الرئيس "يون" عن 30% منذ الأسبوع الثاني من شهر أبريل من العام الماضي.
وسجلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 34%، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بقيت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي عند 35% دون تغيير.
ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.
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