معدلات تأييد الرئيس يون تقل لأول مرة عن 30% منذ 9 أشهر

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انخفضت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن 30% لأول مرة منذ 9 أشهر.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الثلاثين من شهر يناير الماضي وحتى الأول من فبراير، بلغت معدلات تأييد الرئيس "يون" 29%، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما معدلات المعارضة فقد ظلت عند مستوى 63% دون تغيير.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقل فيها معدلات تأييد الرئيس "يون" عن 30% منذ الأسبوع الثاني من شهر أبريل من العام الماضي.وسجلت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 34%، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بقيت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي عند 35% دون تغيير.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.