غولدمان ساكس تتوقع وصول مؤشر البورصة الكورية إلى 2850 نقطة هذا العام

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توقعت مؤسسة "غولدمان ساكس" الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية في تقرير أصدرته اليوم الجمعة أن يصل مؤشر البورصة الكورية، "كوسبي"، إلى 2,850 نقطة هذا العام.وأشار التقرير إلى أن السبب في ضعف سوق البورصة الكورية في بداية هذا العام يرجع إلى زيادة العوامل الفنية في السوق، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة على السندات.وأضاف أن سوق البورصة الكورية تشهد اتجاه نمو قوي، وأن هناك توقعات بانخفاض سعر الفائدة الرئيسي، مما يشير إلى أن السوق لا تزال نشطة.وتوقع التقرير أن تسجل صناعة أشباه الموصلات الكورية نموا بنسبة 54% هذا العام، بعد أن شهدت تراجعا بنسبة 39% في العام الماضي.كما توقع أن تتمتع أسهم الصناعات ذات الصلة بالتكنولوجيا والسيارات والإنترنت والذكاء الاصطناعي والمنتجات الدفاعية، بانتعاش في سوق البورصة الكورية هذا العام.