نائب روسي يقول إن وفدا كوريا شماليا سيزور موسكو في فبراير

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قال "كازبيك تايساييف" عضو مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية، "دوما"، إن وفدا كوريا شماليا سيزور موسكو يوم الثالث عشر من شهر فبراير الجاري، وأن وفدا برلمانيا روسيا سيقوم بزيارة لبيونغ يانغ في الشهر التالي ردا على زيارة الوفد الكوري الشمالي.وكان النائب الأول للجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية "دميتري نوفيكوف" قد قال إن كوريا الشمالية والصين وكوبا هي من بين أولويات الزيارات التي سيقوم بها وفد مجلس النواب الروسي خلال هذا العام.وقد قامت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" بزيارة إلى موسكو في شهر يناير الماضي، حيث أجرت محادثات مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ونظيرها الروسي "سيرغي لافروف".