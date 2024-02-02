مسؤول دفاعي أمريكي يشدد على ضرورة تنفيذ الردع الموسع

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شدد المرشح لمنصب قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ على أن توفير الولايات المتحدة للردع الموسع لكوريا الجنوبية هو أمر "ضروري للغاية" من أجل ردع كوريا الشمالية.وشدد الأدميرال "سامويل بابارو"، الذي يشغل حاليا منصب قائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، على أهمية تنفيذ الردع الموسع، وذلك خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أمس الخميس، حيث قال أيضا إن كوريا الجنوبية هي محور السلام والاستقرار والأمن في منطقة المحيط الهادئ، وأن الولايات المتحدة تسعى إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.كما أعرب "بابارو" عن قلقه العميق إزاء العلاقات العسكرية المتنامية بين كوريا الشمالية وروسيا، وقال إنها تتعارض مع مبادئ السلام العالمي.ووصف المرشح العلاقات الثنائية بين موسكو وبيونغ يانغ بأنها "تكافلية" كما تحدث بالتفصيل عن ديناميكيات المشاركة بينهما، موضحا كيف أنها تسد الفجوات في البلدين، حيث تقدم كوريا الشمالية أسلحة تقليدية لروسيا، وتقوم روسيا من جانبها بتزويد كوريا الشمالية بمواد خاضعة للعقوبات، وربما تساعدها في التكنولوجيا المتطورة.