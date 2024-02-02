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السياسية

القوات البرية الكورية والأمريكية تجري تدريبات مشتركة

Write: 2024-02-02 14:01:26Update: 2024-02-02 14:24:53

القوات البرية الكورية والأمريكية تجري تدريبات مشتركة

Photo : YONHAP News

أجرت القوات البرية الكورية الجنوبية والأمريكية أول تدريبات مشتركة لهذا العام على العمليات الخاصة.
وقال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن الجنود من كتيبة من قوات العمليات الخاصة الكورية ومن القوات الخاصة الأمريكية الأولى قد شاركوا في التدريبات المشتركة التي جرت في مدينة بوتشون بمقاطعة كيونغ كي خلال الفترة من يوم الثاني والعشرين من يناير وحتى اليوم الجمعة الثاني من فبراير.
الجدير بالذكر أن مجموعة القوات الخاصة الأولى الأمريكية إحدى مجموعات القوات الخاصة السبع التابعة للجيش الأمريكي والمعروفة باسم القبعات الخضراء، وهي مسؤولة عن العمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقد تركزت التدريبات المشتركة بين الجيشين الكوري والأمريكي على تفحص القدرات في سبع مهام تكتيكية رئيسية، منها الاستطلاع الخاص، إلى جانب تحسين أداء القدرات القتالية.
وتمكنت القوات الخاصة الكورية والأمريكية من الاندماج في فريق واحد وتعزيز قدرات العمليات الخاصة المشتركة من خلال تلك التدريبات.
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