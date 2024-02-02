توقعات بتأجيل القمة الكورية اليابانية الصينية إلى ما بعد شهر مايو

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نقل تقرير نشرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم، عن عدد من المسؤولين الدبلوماسيين قولهم إن هناك احتمالا كبيرا بتأجيل انعقاد القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية واليابان والصين إلى ما بعد شهر مايو القادم.وأشارت الوكالة إلى أن وزراء خارجية الدول الثلاث كانوا قد التقوا في شهر نوفمبر من العام الماضي في مدينة بوسان الكورية، حيث اتفقوا حينها على تسريع الاستعدادات اللازمة لعقد القمة الثلاثية، ولكن لم يتم حتى الآن التنسيق بين الدول الثلاث بشأن الجدول الزمني للقمة.وأرجعت الوكالة السبب في هذا التأخير المحتمل للقمة الثلاثية إلى أن الصين تأخذ في اعتبارها بشأن تحديد موعد القمة نتائج الانتخابات العامة في كوريا الجنوبية المقرر إجراؤها في شهر أبريل القادم، وانخفاض معدلات تأييد إدارة رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا".وقال مصدر دبلوماسي إن بكين تراقب عن كثب ما إذا كان سيتمكن كل من الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" من الحفاظ على قاعدة سلطاتهما بشكل مستقر، دون الاستجابة لطلبات التنسيق للجدول الزمني للقمة الثلاثية.