الحكومة الكورية ترفع رسوم التأمين الطبي للخدمات الأساسية

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قررت الحكومة الكورية رفع رسوم التأمين الطبي للخدمات الطبية الأساسية وتنفيذ إصلاحات في تقديم الخدمات، من أجل مواجهة النقص في عدد الأطباء خارج منطقة العاصمة وفي الطب الأساسي.وفي خطة التأمين الصحي الوطنية الشاملة التي تم الإعلان عنها أمس الأحد، قالت وزارة الصحة إنه سيتم رفع رسوم التأمين للخدمات الطبية الأساسية على أساس مستوى الصعوبة والمخاطر والإلحاح والعمل الليلي والفجوة الإقليمية.كما سيتم اعتماد نظام بديل لتقديم التعويضات التفاضلية لجودة ونتائج الخدمات الطبية. وسوف تعمل الوزارة على إصلاح نظام الخدمة الطبية في البلاد لتقديم الخدمات الضرورية في الوقت المناسب، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين مؤسسات القاعدة الإقليمية والمرافق الطبية المحلية.وسوف يتم منح المشتركين في التأمين الذين لديهم إمكانية وصول سنوية منخفضة إلى حد كبير إلى الخدمات الطبية عائدا بنسبة 10% من أقساط التأمين الخاصة بهم عن العام السابق في شكل قسائم طبية.