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ظلت فيتنام في مركز ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية للعام الثاني على التوالي في العام الماضي 2023 بعد الصين والولايات المتحدة.ووفقا لبيانات صادرة عن رابطة التجارة الدولية الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية إلى فيتنام 53.49 مليار دولار في العام الماضي، بينما بلغت قيمة الواردات منها إلى 25.94 مليار دولار، لتسجل كوريا فائضا تجاريا قدره 27.5 مليار دولار.وقد انخفضت قيمة الشحنات الصادرة من كوريا إلى فيتنام بنسبة 12.3%، بينما انخفضت قيمة الشحنات الواردة بنسبة 2.9%، على أساس سنوي، مع تقلص الفائض التجاري أيضا بنسبة 19.5%.وعلى الرغم من انخفاض الصادرات والواردات والميزان التجاري، ظلت فيتنام ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في عام 2023 بحجم تجارة بلغ 79.4 مليار دولار، أي حوالي 30% من التجارة مع الصين، الشريك التجاري الأكبر لكوريا الجنوبية.ويُعزى انخفاض التجارة مع فيتنام في العام الماضي إلى تباطؤ صادرات الرقائق، حيث انخفضت شحنات أشباه الموصلات الصادرة من كوريا إلى فيتنام بنسبة 21.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 12.73 مليار دولار في عام 2023.