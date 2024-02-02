كوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لزيادة التعاون في الصناعات الدفاعية

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وقعت كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم أمس الأحد لزيادة التعاون متوسط وطويل المدى في مجال الصناعات الدفاعية.وتم توقيع المذكرة بين رئيس الإدارة الكورية لبرنامج اقتناء الدفاع "أوم دونغ هوان" الذي يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط، ومساعد وزير الدفاع السعودي "طلال بن عبد الله العتيبي".وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيقوم البلدان بتشكيل لجنة مشتركة تعمل على تعزيز التعاون على المديين المتوسط والطويل في مجالات الصناعات والتكنولوجيا الدفاعية، وتشكيل فريق عمل لتطوير وإنتاج أسلحة بشكل مشترك.وأعرب المسؤول الكوري "أوم" عن أمله في أن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية الموجهة نحو المستقبل، وتنمية علاقات الود وزيادة المصالح المتبادلة، بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية.