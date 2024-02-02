انخفاض طفيف في المبيعات الخارجية لأكبر 10 شركات كورية

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تبين أن حصة المبيعات الخارجية لأكبر 10 شركات كورية جنوبية من بين إجمالي مبيعاتها، قد شهدت انخفاضا طفيفا مقارنة بما كانت عليه قبل 5 سنوات.وطبقا لتقارير صادرة عن 10 شركات، وهي سام سونغ للإلكترونيات، وهيون ديه للسيارات، وكيا للسيارات، وهيون ديه موبيس، وإس أويل، وإل جي للإلكترونيات، وبوسكو إنترناشونال، وسام سونغ للتجارة، وهيون ديه للحديد والصلب، وإس كيه هاينكس لأشباه الموصلات، بلغ إجمالي مبيعاتها في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي 616 تريليونا و832.6 مليار وون، منها 421 تريليونا و112.2 مليار وون من المبيعات في الخارج.وبهذا تكون حصة مبيعاتها في الخارج من بين إجمالي مبيعاتها قد بلغت 68.3%، بانخفاض قدره 3.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.وأشارت التقارير إلى أن حجم مبيعات تلك الشركات في الصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي قد بلغ 33 تريليونا و464 مليار وون، بانخفاض مقداره 23 تريليونا و386.3 مليار وون مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.ويرجع السبب في تراجع حجم مبيعات أكبر 10 شركات كورية في الصين إلى انخفاض الطلب في الصين الناجم عن الركود الاقتصادي المطول، وزيادة حصة الشركات الصينية في السوق المحلية.وبلغت قيمة صادرات كوريا للصين خلال العام الماضي 124.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 19.9% مقارنة بالعام الأسبق، وبـ23% مقارنة بما كانت عليه في عام 2018.تجدر الإشارة إلى أن حجم مبيعات شركة "آبل" الأمريكية في الصين خلال الربع الأخير من العام الماضي قد بلغ 20.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 12.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.