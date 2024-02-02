كوريا الأولى في آسيا والمحيط الهادئ من حيث سرعة الاتصالات المحمولة

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تبين أن كوريا الجنوبية قد احتلت المركز الأول من بين 25 دولة آسيوية وباسيفيكية من حيث سرعة الاتصالات المحمولة.ووفقا لنتائج مسح أجرته مؤسسة "أوبن سيغنال" البريطانية المتخصصة في مجال أبحاث السوق، خلال الفترة من شهر أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الماضي، بلغ متوسط سرعة التنزيل للاتصالات المحمولة في كوريا الجنوبية 140.2 ميغابِت في الثانية، لتحتل بذلك المرتبة الأولى من بين دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ الـ25، وتلتها سنغافوره بـ71.1 ميغابِت في الثانية، ثم أستراليا وتايوان والهند.كما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الأولى من بين 15 دولة آسيوية وباسيفيكية من حيث متوسط سرعات التنزيل على شبكات الجيل الخامس بـ436.7 ميغابت في الثانية، وتلاها كل من ماليزيا وسنغافوره والهند ونيوزلندا وتايوان.