كوريا تسجل أول انخفاض في احتياطي النقد الأجنبي منذ 3 أشهر

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انخفض حجم احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي لأول مرة منذ 3 أشهر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، بلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 415 مليارا و760 مليون دولار حتى نهاية شهر يناير الماضي، بانخفاض مقداره 4 مليارات و390 مليون دولار مقارنة بنهاية الشهر الأسبق.وقد شهد مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.1% في شهر يناير الماضي، مما تسبب في انخفاض قيمة العملات الأجنبية غير الدولار، التي تمتلكها كوريا الجنوبية، بما في ذلك اليورو الأوربي، مقوّمة بالدولار الأمريكي.ورغم انخفاض حجم الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي، حافظت كوريا الجنوبية على المرتبة التاسعة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما جاءت الصين في المرتبة الأولى وتلتها كل من اليابان وسويسرا والهند وروسيا.