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السياسية

اجتماع لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الدول المجاورة للبحر الأحمر وخليج عدن

Write: 2024-02-05 13:16:18Update: 2024-02-05 13:59:12

اجتماع لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الدول المجاورة للبحر الأحمر وخليج عدن

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية أول من أمس السبت إنها عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا في أديس أبابا لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الدول المجاورة للبحر الأحمر وخليج عدن، لمناقشة سبل حماية الرعايا الكوريين من تهديدات القراصنة في تلك المنطقة.
وحضر الاجتماع رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا واليمن وعُمان وكينيا، وعدد آخر من مسؤولي الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة المحيطات ومصائد الأسماك.
وفي كلمة ألقاها سفير الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية "هونغ سوك إين" أمام الاجتماع، أكد على أهمية إنشاء نظام تعاوني مع الدول الموجودة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن من أجل حل مشكلة القرصنة البحرية، وذلك من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة معها. 
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