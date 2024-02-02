اجتماع لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الدول المجاورة للبحر الأحمر وخليج عدن

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قالت وزارة الخارجية الكورية أول من أمس السبت إنها عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعا في أديس أبابا لرؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في الدول المجاورة للبحر الأحمر وخليج عدن، لمناقشة سبل حماية الرعايا الكوريين من تهديدات القراصنة في تلك المنطقة.وحضر الاجتماع رؤساء البعثات الدبلوماسية الكورية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا واليمن وعُمان وكينيا، وعدد آخر من مسؤولي الوزارات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة المحيطات ومصائد الأسماك.وفي كلمة ألقاها سفير الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية "هونغ سوك إين" أمام الاجتماع، أكد على أهمية إنشاء نظام تعاوني مع الدول الموجودة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن من أجل حل مشكلة القرصنة البحرية، وذلك من خلال تبادل المعلومات ذات الصلة معها.