موسكو تعبّر لسيول عن القلق من التوتر في شبه الجزيرة الكورية

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أعرب نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه رودينكو" عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.جاء ذلك خلال مشاورات أجراها المسؤول الروسي في كوريا الجنوبية. ونقل تقرير نشرته وكالة تاس الروسية للأنباء أمس الأحد عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية بشأن رحلة رودينكو إلى سيول، موضحة أنه أعرب عن مخاوف جدية بشأن التصعيد الحاد للتوتر في المنطقة.وأرجع البيان التوتر المتزايد إلى السياسة الاستفزازية غير المسؤولة بواسطة الولايات المتحدة التي تحاول دفع حلفائها الإقليميين نحو تنفيذ خطط عدوانية، بما في ذلك خطط عسكرية، لتحقيق أهدافها الجيوسياسية. وقالت الوزارة إن روسيا أعربت أيضا عن عزمها تطوير التعاون متبادل المنفعة مع كوريا الشمالية بما يتوافق مع معايير القانون الدولي وبما يخدم مصالح البلدين، لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.وقد زار رودينكو كوريا الجنوبية يوم الجمعة الماضي وأجرى زيارة مجاملة للنائب الأول لوزير الخارجية كيم هونغ كيون، قبل إجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي تشونغ بيونغ وان.