كوريا الجنوبية تنضم إلى تدريبات أمريكية لأمن الفضاء

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ستشارك كوريا الجنوبية في تدريبات متعددة الجنسيات حول أمن الفضاء، بقيادة الولايات المتحدة هذا الشهر، للعام السابع على التوالي. ووفقا للقوات الجوية الكورية، سيتم عقد تدريبات "غلوبال سِنتنِل لعام 2024" في الفترة من اليوم الاثنين وحتى يوم 16 فبراير، في قيادة الفضاء الأمريكية في قاعدة "فاندنبرغ" لقوة الفضاء في كاليفورنيا، بمشاركة حوالي 250 شخصا من 28 دولة.وسوف يشارك في هذا الحدث أفراد من القوات الجوية والمعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء، والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء الجوي، إلى جانب أفراد من قوات الجيش والبحرية، وخبراء في الفضاء من وكالة تطوير الدفاع. وسوف يتعلم المشاركون إجراءات التعامل مع تصادمات الأقمار الاصطناعية وسقوط الأجسام الفضائية.وسوف يتم خلال هذه التدريبات أيضا تكثيف التعاون بين كوريا الجنوبية مع أستراليا ونيوزيلندا واليابان.وقالت القوات الجوية الكورية إن التدريبات ستركز على اكتساب المعرفة اللازمة للاستجابة للمواقف الفضائية، وتحديد واستكمال التطورات في مجال الوعي بالمجال الفضائي، وتحسين قدرات الاستجابة الدولية والمدنية العسكرية المشتركة المتعلقة بالمواقف الفضائية.