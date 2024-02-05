رئيس الحزب الحاكم ينتقد تصريحات رئيس الحزب المعارض بشأن نظام الانتخابات

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انتقد الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم "هان دونغ هون" إعلان رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" أن حزبه سيضغط من أجل الحفاظ على التمثيل النسبي شبه المختلط في الانتخابات العامة.وقال رئيس حزب قوة الشعب في اجتماع للحزب اليوم الاثنين إن خطة الحزب المعارض تفتقر إلى المنطق، وأضاف أنه لا يفهم تفسير رئيس الحزب الديمقراطي بشأن توزيع المقاعد النسبية، وبالتالي لا يمكن أن يتوقع أن يفهمها عامة الناس غير السياسيين.كما أعرب هان عن الأسف لأن مصير النظام الانتخابي ليس في يد حزب واحد بل في يد شخص واحد، وسأل الحزب الديمقراطي عما إذا كانت هذه هي الديمقراطية، وقال إن الشعب لم ينتخب الحزب المعارض الرئيسي ليشكل أغلبية في البرلمان من أجل تمكين رئيس الحزب من فرض نظام ما.وقال رئيس حزب قوة الشعب إن الجمهور شهد صراعا داخل الحزب الديمقراطي بشأن هذه القضية، ليس من أجل تحقيق ما يرغب فيه الشعب، ولكن من أجل تحقيق فائدة أكبر للحزب ولرئيسه.وقد أصدر هان هذه الانتقادات بعد أن قال "لي جيه ميونغ" إن حزبه سيستعد لإطلاق حزب فرعي والسعي لتحقيق فوز انتخابي بنظام التمثيل النسبي شبه المختلط.