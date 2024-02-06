ارتفاع طفيف في معدلات تأييد الرئيس يون

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أظهر استطلاع جديد للرأي، صدرت نتائجه أمس الاثنين، أن معدلات تأييد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" في الأسبوع الماضي ارتفعت قليلا ضمن هامش الخطأ مقارنة بالأسبوع الأسبق.واتضح من الاستطلاع الذي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألفين و507 من المواطنين الكوريين البالغين في جميع أنحاء البلاد فيما بين يومي الاثنين والجمعة من الأسبوع الماضي أن 37.3% من المشاركين يعتقدون أن الرئيس يون يقوم بعمل جيد في التعامل مع شؤون الدولة. ويمثل هذا ارتفاعا بمقدار 1.1 نقطة مئوية عن الاستطلاع السابق الذي تم إجراؤه في الفترة ما بين 22 و26 يناير، ويقع ضمن هامش الخطأ.وفي المقابل، أعرب 59.4% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم تأييدهم للرئيس، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن الاستطلاع الأخير.وقالت ريال ميتر إن معدلات تأييد الرئيس ارتفعت بدرجة طفيفة بعد أن قام الرئيس يون والرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم هان دونغ هون بتسوية خلافاتهما، وأيضا لأن يون يدرس منح عفو خاص عن مواطنين عاديين وعدد من أصحاب الأعمال الصغيرة بمناسبة حلول السنة القمرية الجديدة.ويبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من مؤسسة أخبار الطاقة الاقتصادية، 95 بالمائة، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.وفي الوقت نفسه، وفي استطلاع منفصل أجري يومي الخميس والجمعة الماضيين على ألف شخص بالغ، اتضح أن معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم بلغت 39.8%، بزيادة 3.2 نقطة مئوية عن الاستطلاع الأخير.وشهد الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، ارتفاعا أيضا في معدلات تأييده بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 45.2%. وبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95 بالمائة مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1%.