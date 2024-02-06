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الاقتصادية

منظمة التعاون الاقتصادي تخفّض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري

Write: 2024-02-06 10:49:15

منظمة التعاون الاقتصادي تخفّض توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري

Photo : YONHAP News

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2.2%.
ووفقا لوزارة المالية في سيول أمس الاثنين، تم تخفيض أحدث توقعات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاقتصاد الكوري من 2.3% في نوفمبر من العام الماضي إلى 2.2%، في حين رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي من 2.7% إلى 2.9%.
وتعد أحدث توقعات من قبل المنظمة مطابقة لتوقعات الحكومة الكورية، لكنها أعلى من توقعات البنك المركزي الكوري البالغة 2.1%، وأقل من توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي، والبالغة 2.3%.
وقد أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري في العام القادم دون تغيير عن التوقعات السابقة عند 2.1%.
وبالإضافة إلى ذلك، توقعت المنظمة أن يتباطأ التضخم في كوريا الجنوبية إلى 2.7% هذا العام قبل أن يصل إلى 2% في عام 2025، وذلك دون تغيير عن توقعاتها الصادرة في شهر نوفمبر الماضي.



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