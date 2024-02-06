السلطات الكورية تتسلم الرئيس السابق لشركة تيرّافورم لابس

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ستتم إعادة "هان تشانغ جون"، الشخصية الرئيسية في قضية انهيار العملات المشفرة "تيرّا" و"لونا"، إلى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، بعد حوالي عام من إلقاء القبض عليه في جمهورية "مونتينغرو" مع المؤسس المشارك لشركة تيرّافورم لابس "كوان دو هيونغ"، المعروف باسم "دو كوان".وسوف تتسلم وزارة العدل "هان"، المديرَ المالي السابق لشركة تيرّافورم لابس، في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في مطار إنتشون الدولي بعد احتجازه بواسطة السلطات في "مونتينغرو" أمس.وعقب وصوله، سيتم إجراء تحقيقات مع هان من قبل فريق التحقيقات التابع لمكتب المدعي العام في جنوب سيول، المسؤول عن القضية. وقد تم إلقاء القبض على هان مع كوان في مطار "بودغوريتشا" في مارس 2023 لاستخدامهما جوازات سفر مزورة، وذلك بعد عام وسبعة أشهر من فرارهما من كوريا الجنوبية في أعقاب انهيار العملات الرقمية، مما أدى إلى خسائر لمستثمرين عالميين بلغت حوالي 40 مليار دولار أمريكي.وقد حكمت محكمة في "مونتينغرو" على الاثنين في العام الماضي بالسجن لمدة أربعة أشهر لاستخدامهما جوازات سفر مزورة، بينما طلبت وزارة العدل الكورية تسليمهما مباشرة بعد القبض عليهم.