الرئيس يون يمنح عفوا خاصا لـ450 ألف شخص بمناسبة السنة القمرية الجديدة

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قرر الرئيس الكوري يون صوك يول منح عفو خاص لحوالي 450 ألف شخص بمناسبة حلول السنة القمرية الجديدة.وقال الرئيس يون في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء إن العفو، الذي يشمل خمسة من رجال الأعمال وسبعة سياسيين، يركز على إنعاش الاقتصاد وسبل العيش العامة أكثر من أي شيء آخر.وأوضح الرئيس أنه سيتم منح إعفاءات خاصة لمختلف العقوبات الإدارية المفروضة على السائقين وعمال صناعة المطاعم وعمال مصائد الأسماك وناقلي الركاب والبضائع.وأضاف أنه سيتم منح إجمالي 450 ألف شخص إعفاءات خاصة من العقوبات الإدارية، وأن الحكومة ستواصل السعي إلى اتخاذ تدابير يمكن أن تساعد في تعزيز الأنشطة الاقتصادية اليومية.وقال الرئيس أيضا إنه يأمل أن يضيف هذا العفو الممنوح قبل العطلة حيوية إلى سبل عيش الجمهور والاقتصاد.