معدلات تأييد التسلح النووي لكوريا الجنوبية تتجاوز 70%

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تجاوزت معدلات تأييد التسلح النووي المستقل لكوريا الجنوبية 70% للعام الثاني على التوالي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" على 1043 من المواطنين البالغين خلال الفترة من الخامس عشر من ديسمبر من العام الماضي وحتى العاشر من يناير، بلغت معدلات تأييد تسلح كوريا الجنوبية بأسلحة نووية 72.8%، بانخفاض قدره 4% مقارنة بالعام الماضي، مسجلة بذلك أعلى من 70% للعام الثاني على التوالي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن ثقة الكوريين في تعهدات الولايات المتحدة بالردع الموسع شهدت انخفاضا، حيث أجاب 39.2% من المشاركين في الاستطلاع بأن الولايات المتحدة ستتدخل في قضايا شبه الجزيرة الكورية في حالات الطوارئ، بغض النظر عن احتمال تعرض أراضيها لهجوم، وذلك بانخفاض نسبته 12% مقارنة بالعام الماضي.كما أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 91% من المشاركين قالوا إنه سيكون من المستحيل نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، بعد أن كانت النسبة 77.6% في العام الماضي.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3%.